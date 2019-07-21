إسرائيل تعلن عن استضافة صحافيين من دول عربية بينها السعودية و #العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زوار في متحف ياد فاشيم للمحرقة النازية بالقدس 27 يناير 2019

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد إن تل أبيب ستستضيف هذا الأسبوع ستة صحافيين من دول عربية بينهم ولأول مرة صحافيون من العراق والسعودية.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى الدولة العبرية إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

ولم تتجاوب تلك الدول مع دعوة إسرائيل الاعتراف بها رسميا خاصة بسبب احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية، لكن العلاقات بين الطرفين تحسنت مع ذلك مؤخرا بسبب المخاوف المشتركة حيال إيران.

ومن المنتظر أن يزور الصحافيون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها من المواقع، بحسب بيان الخارجية، التي أضافت أن الهدف هو "تعريف الصحافيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بالمواقف الإسرائيلية بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

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وأضافت الوزارة أن الأردن سيشارك في الزيارة.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تعترفان بإسرائيل.

وفي مؤشر آخر على تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، شارك صحافيون إسرائيليون في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الولايات المتحدة كجزء من خطة السلام المقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين في مملكة البحرين أواخر يونيو/حزيران.