الجبير يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن إيران

وقال الجبير إنه على إيران أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما.

وتابع الجبير أن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

يتبع...