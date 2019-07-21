الان تتابع دون تعليق من الفنان.. “#زواج_محمد_عبده”.. هاشتاج يتصدر “تويتر” في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثار هاشتاج “زواج محمد عبده”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” في المملكة.
ورغم انتشار أنباء الزواج مرة أخرى، وتداول الموضوع أكثر من 18 ألف تغريدة، إلا أن الفنان لم يؤكد أو ينفي تلك الأنباء.
وكان الفنان محمد عبده قد تعرف إلى زوجته الفرنسية من أصول جزائرية خلال زيارته لفرنسا للعلاج، وأعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.
وأنجب محمد عبده ثلاثة أبناء من زوجته الفرنسية هم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018 وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده، حيث له 7 أبناء آخرين من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.
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