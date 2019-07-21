الإمارات والصين يبحثان تطورات المنطقة

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في بكين اليوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعليمي والسياحي، وفي الطاقة المتجددة.
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وأكد وزير الخارجية الصيني، حسبما نقلت عنه (وام)، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين؛ فيما نوه الشيخ عبد الله بن زايد بمتانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتميزها في العديد من مجالات التعاون.
ويشارك الشيخ عبد الله بن زايد، ضمن وفد رسمي يرافق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية إلى الصين.
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