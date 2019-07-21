القبض على عدة أشخاص في الكويت بتهمة التطاول على الذات الإلهية

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة في "تويتر" جاء فيه " في بيان لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أشخاص يقومون بالتطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم".

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط المسيئين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشددت الداخلية الكويتية على حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يسيئ إلى للذات الإلهية والدين الإسلامي.