شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى مديرية باقم بصعدة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدما جديدا فى مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالى البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني" ستمبر نت" أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربى حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجى المطل على مركز مديرية باقم شمالى صعدة؛ ما خلف قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا.. واستعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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