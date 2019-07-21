شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا يرحب بجهود العودة للمسار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، بالجهود المبذولة فى سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة والعودة للمسار السياسى، وإيجاد حل جذرى للأزمة فى ‫ليبيا. وقال سلامة - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك)، وفقًا لما نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد - : "إنه بحث، خلال لقائه وفدا من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعى لمدينة بنى وليد، سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع".

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