قطر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرات تعاون في عدة مجالات

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وقعت قطر وكوريا الجنوبية، الأحد، مذكرات تعاون في عدة مجالات بينها الأمن والعدل والمتاحف.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك، بالدوحة.

كما بحث الجانبان سبل تنمية وتعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والصحة والسياحة والمواصلات.

واستعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعقب جلسة المباحثات، شهد الطرفان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي عدل البلدين.

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كما وقعا "مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الأكاديمي بين هيئة متاحف قطر والمتحف الوطني في كوريا".

بالإضافة إلى "خطة عمل بين وزارة الداخلية القطرية والوكالة الوطنية للشرطة بكوريا بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات".

وأكد آل ثاني، خلال الجلسة، أن الزيارة ستسهم في دعم وتطوير العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والانتقال بها إلى مجالات أرحب وأوسع.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الكوري بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين، وأكد على تطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.

وأنهى رئيس الوزراء الكوري زيارته الرسمية لقطر، الأحد، ضمن جولته الخارجية التي شملت بنغلاديش وطاجيكستان وقيرغيزستان.

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