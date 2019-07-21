لبنان.. مؤسسة "حسنة" العالمية توزع 1000 طرد غذائي

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
أكملت مؤسسة "حسنة" العالمية، الأحد، توزيع 1000 طرد غذائي على عائلات سورية وفلسطينية ولبنانية في لبنان.
وتواجد وفد للمؤسسة في مناطق لبنانية عديدة، على مدار 3 أيام، وأشرف على مشروع توزيع الطرود الغذائية، الذي تنفذه جمعية "جيل التنمية المستدامة" اللبنانية (أهلية).
وقال نائب رئيس مؤسسة "حسنة" مصطفى أويانيك، للأناضول، إن "مشروع توزيع الطرود الغذائية من ضمن أعمال الخير التي تقوم بها المؤسسة".
وأضاف: "قدمنا مساعدات غذائية في لبنان إلى 1000 عائلة فقيرة، حيث تم توزيع 300 طرد في العاصمة بيروت الجمعة، و450 في صيدا (جنوب) السبت، و250 طردًا في صور (جنوب) الأحد".
وأوضح أويانيك أن جميعة "جيل" اختارت بدقة العائلات المحتاجة من بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بجانب عائلات لبنانية فقيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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