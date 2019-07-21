إسرائيل ترفض التماسًا ضد قرارات هدم 16 بناية سكنية في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسًا، لتجميد قرارات هدم بحق 16 بناية سكنية تعود لفلسطينيين في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

وبحسب القرار، الذي نشره مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، واطلعت عليه الخليج 365، فإن المحكمة رفضت تجميد قرارات هدم البنايات في حي وادي الحمص في قرية صور باهر.

وصدر قرار الهدم بحق البنايات السكنية في حزيران/ يونيو الماضي، حيث تضم نحو 100 شقة يسكنها قرابة 3 آلاف فلسطيني.

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ويقع جزء من تلك المباني خارج الجدار الإسرائيلي (جهة الضفة الغربية).

ومؤخرا قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، هدم تلك المباني بذريعة قربها من الجدار الفاصل وأنها تشكّل خطرًا أمنيًا.

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