القاهرة: "لوفتهانزا" استأنفت رحلاتها بعد اقتناعها بعدم وجود تهديدات

القاهرة/ الخليج 365

قالت القاهرة، الأحد، إن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، استأنفت رحلاتها إلى مصر بعد اقتناعها بعدم وجود أية تهديدات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير مصر لدى ألمانيا، بدر عبد العاطي، إنه "تواصل مع السلطات المعنية بوزارتي الخارجية والنقل الألمانيتين ومع شركة لوفتهانزا لمعرفة ملابسات قرار تعليق رحلاتها إلى القاهرة السبت".

وأوضح أنه تلقى تأكيدات من الوزارتين، أنه لم تصدر أية توصيات أو تحذيرات من جانبهما للشركة، لوقف رحلاتها لمطار القاهرة، لعدم وجود دواع أو اعتبارات أمنية تستدعي ذلك.

وتواصل السفير المصري مع المسؤولين بالإدارات المعنية بشركة "لوفتهانزا" في مقرها بمدينة فرانكفورت، وأكدوا له أن القرار احترازي لمدة يوم واحد، تم اتخاذه في ضوء قرار الخطوط البريطانية، وأنه جار مراجعته.

وزاد: "مسؤولو الشركة عادوا وأوضحوا أنهم قرروا استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة، اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، في ضوء اقتناعهم بعدم وجود أية تهديدات تستهدف رحلات الشركة أو طواقمها".

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واستأنفت لوفتهانزا، رحلاتها من وإلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، في حين أكدت الخطوط الجوية البريطانية، أن الخدمات ستظل ملغاة لمدة 6 أيام أخرى "كإجراء احترازي".

ونقل التلفزيون الألماني "دوتشه فيله"، عن متحدث باسم لوفتهانزا، قوله إن "الشركة استأنفت رحلاتها إلى القاهرة الأحد".

من جهته، قال شريف برسوم، وكيل الخطوط الجوية البريطانية في القاهرة، إن "الناقل البريطاني سيستأنف رحلاته بين القاهرة ولندن في 26 يوليو/تموز الجاري"، بحسب شبكة "بي بي سي".

ونقلت وسائل إعلام، منها "الفايننشال تايمز" البريطانية، بيانا مساء السبت، عن متحدث باسم "لوفتهانزا"، جاء فيه: نظرا لأن السلامة تمثل أولوية قصوى.. قررت الشركة مؤقتا تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من اليوم كإجراء احتياطي، بينما يتم إجراء مزيد من التقييم"، دون تفاصيل.

جاء ذلك، بعد ساعات من تحذير الخارجية البريطانية لرعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".

وعلقت سلطات مطار القاهرة الدولي على قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد، وقالت إنه "شأن داخلي" خاص بالشركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.