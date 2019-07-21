تركيا تعزز قواتها الحدودية مع سوريا بمدافع ودبابات

شانلي أورفة (تركيا) / الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى قضاء "أقجة قلعة" في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) تمهيدا لنقلها إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن التعزيزات تتضمن شاحنات محملة بالمدافع والدبابات والذخيرة، ووصلت "أقجة قلعة" بعد خروجها من قيادة لواء المدرعات العشرين في شانلي أورفة.

وأضاف أن التعزيزات تسلمتها قيادة فوج الحدود الثالثة في "أقجة قلعة" قبل نشرها على الوحدات المتوضعة على الحدود مع سوريا.



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