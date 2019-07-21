"سوناطراك" الجزائرية تؤكد إفراج إيران عن ناقلتها بمضيق هرمز

الجزائر / عبد الرازق بن عبد الله/الخليج 365

أكدت شركة "سوناطراك" النفطية الحكومية الجزائرية، الأحد، خبر إفراج السلطات الإيرانية، عن ناقلة نفط تملكها بعد احتجازها بمضيق هرمز ليلة الجمعة لأزيد من ساعة.

وأورد بيان للشركة، أنه "تم حظر استمرار حركة ناقلة النفط MESDAR، الجمعة، من جانب البحرية الإيرانية، لمدة ساعة و15 دقيقة، وأفرج عنها بعد اتصال السلطات الجزائرية بنظيرتها الإيرانية".

والسبت، أفاد مصدر في شركة "أس.بي.سي" فرع سوناطراك، للأناضول، بأنه تم توقيف الناقلة لنحو ساعتين من طرف السلطات الإيرانية.

Advertisements

وأشار أن "الناقلة النفطية أكملت طريقها نحو رأس تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية)".

وسبق ذلك، إعلان "سوناطراك"، اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي، وإجبارها على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية.

وتبلغ حمولة الناقلة مليوني برميل، وكانت متجهة إلى مصفاة تنورة لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.