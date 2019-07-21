توفر #وظائف_إدارية وهندسية في صدارة للكيميائيات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وهندسية لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بالمسميات التالية (مُنسق الرحلات، ومُهندس تحسين أول، ومُهندس تحسين، وأخصائي أول التميز في الجودة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُنسق الرحلات (Travel Coordinator):

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

2- مُهندس تحسين أول (Improvement Engineer I):

– درجة بكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية) أو تخصص هندسي ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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2- مُهندس تحسين (Improvement Engineer) (وظيفتان):

– درجة بكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية).

– لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- أخصائي أول التميز في الجودة (Quality Excellence Specialist I):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا