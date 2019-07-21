وصول (562.056) حاجًا إلى #المملكة عبر جميع المنافذ

صحيفة الخليج الالكترونية وصل (562.056) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو (547.505) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر (8.548) حاجًا، وعبر البحر (6.003)حجاج, وذلك بزيادة (48.558) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).

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