خادم_الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية #السودان

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة (1000) حاج وحاجة من السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن المشمولين بالتوجيه يمثلون (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه، واستنفار كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرَّفها بها خادم الحرمين لتنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق، وبما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.