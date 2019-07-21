دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع واجهة One UI 2.0 تدعم أهم مميزات تحديث Android Q القادم ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر على شبكة الإنترنت مؤخراً على أن سامسونج تدعم التحديث القادم من واجهة One UI 2.0 بمجموعة من أهم المميزات المقدمة من جوجل في تحديث Android Q.

جاءت واجهة One UI بمجموعة من التغييرات الواضحة والهامة لهواتف سامسونج الذكية، والتي قدمت من سامسونج بالتزامن مع إطلاق هواتف Galaxy S9 وأيضاً Note9، حيث تميزت الواجهة بدعم المهام الرئيسية مع تصميم أوضح وميزة التخصيص.

ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق الإصدار الجديد من واجهة One UI الذي ينطلق قريباً مع الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد Android Q، حيث تقدم سامسونج من خلال واجهة المستخدم الجديدة مميزات Android Q التي تشمل نمط Focus الجديد الذي يعمل على دعم المستخدم في التحكم في حدود إستهلاك التطبيقات على الهاتف.

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كما تدعم واجهة One UI 2.0 القادمة ميزة التحكم في التصريحات الوصول المتاحة للتطبيقات، إلى جانب ميزة تخصيص القائمة الخاصة بالمشاركة في الواجهة من بين مميزات أخرى، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول واجهة One UI 2.0 عند إطلاقها رسمياً مع تحديث Android Q.

المصدر

هذا الموضوع واجهة One UI 2.0 تدعم أهم مميزات تحديث Android Q القادم ظهر على التقنية بلا حدود.