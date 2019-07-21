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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر نفيه الأنباء التي تحدثت عن ما قالت إنه "تأجيل افتتاح معبر جديد بين في مجمع خانه صور ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار، على الحدود السورية، وقال عن هذه الأخبار "هي أخبار تشوش وتضلل الرأي العام" ناصحاً بالابتعاد عنها.
© Sputnik . Sergei Mamontov
وكشف المصدر أن الحكومتين العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال - القائم، وأكد أن العمل جار على ذلك، وقال إن بغداد ودمشق "وصلتا إلى مراحل متقدمة" بشأن افتتاح هذا المعبر بين البلدين.
وتربط سورية والعراق ثلاثة معابر وهي معبر اليعربية الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة تنظيم "قسد"، ومعبر الوليد على الجانب العراقي الذي يقابله معبر التنف المحتل من "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، ومعبر القائم على الجانب العراقي الذي يقابله البوكمال والخاضع لسيطرة الدولة السورية.
تأتي هذه التطورات تزامناً مع إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق، إطلاق مرحلة جديدة من عملية "إرادة النصر" التي تتم بالتنسيق مع الجيش العربي السوري، بهدف القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، عند الحدود العراقية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقي: معبر البوكمال بمراحله الأخيرة... ولا "معابر" إلا مع الدولة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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