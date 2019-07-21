لماذا رفض الرئيس التونسي التوقيع على تعديلات قانون الانتخابات

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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ولفت ثابت إلى أن "تعطيل الرئيس التونسي لقانون الانتخابات الجديد، سيدفع حركة النهضة التونسية لتعديل خططها التي كانت تراهن بها على فوز مرشحها السيد راشد الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي".
وأكد أن "المبادرة التي تسعى لتشكيل تحالف وسطي، نظرا لأن حركة النهضة لم تكن منفتحة على باقي القوى السياسية، وهو توجه الأسرة الوسطية في تونس التي تطالب بأن تخلو الحكومة القادمة من حركة النهضة".
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