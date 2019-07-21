مصدر عسكري: مقتل عسكريين لحفتر قرب العاصمة طرابلس

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الجيش الوطني الليبي إنه أسقط طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس التي تسببت بمقتل عدد من الجنود التابعين لحفتر.

وفي أحدث موجة اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من انتزاع السيطرة على طرابلس من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا رغم القتال الذي أشاع الفوضى في الضواحي الجنوبية للعاصمة وشرد عشرات الآلاف من المدنيين.