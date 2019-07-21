كاتب فلسطيني: حماس حريصة على تعزيز علاقتها مع موسكو وطهران

وأضاف العوكل في تصريحات لسبوتنيك أن "هذه الزيارة تفيض أهدافها عن مجرد تعزيز العلاقات وهناك أمر سياسي بطبيعة الحال مطروح في هذه الزيارة لكن هناك مسعى من قبل حركة حماس لطلب المساعدة من روسيا وطهران لاستعادة العلاقات بين حماس وسوريا، فطهران وموسكو هما الطرفان اللذان يستطيعان المساهمة في إعادة العلاقات مرة أخرى بين حماس وسوريا".

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وأوضح أنه من الصعب أن تساهم إيران اقتصاديا في قطاع غزة، فإيران ليست معروفة بأنها ساهمت من قبل أو تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية الموجودة في القطاع ولكنها تقدم دعما لبعض فصائل المقاومة الموجودة بالقطاع ولكن ليست هناك مشاريع اقتصادية أو دعم اقتصادي إيراني للقطاع خاصة وأن الوضع الاقتصادي لإيران سيئ في الوقت الراهن بسبب الضغوطات والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن.

في سياق متصل، أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وزير الخارجية الإيراني الأسبق، کمال خرازي استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال خرازي، خلال لقائه وفدا من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران اليوم الأحد وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إن "تحرير فلسطين والقدس الشريف من تطلعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بذلت جهودا حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين".