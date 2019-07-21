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وأضاف العوكل في تصريحات لسبوتنيك أن "هذه الزيارة تفيض أهدافها عن مجرد تعزيز العلاقات وهناك أمر سياسي بطبيعة الحال مطروح في هذه الزيارة لكن هناك مسعى من قبل حركة حماس لطلب المساعدة من روسيا وطهران لاستعادة العلاقات بين حماس وسوريا، فطهران وموسكو هما الطرفان اللذان يستطيعان المساهمة في إعادة العلاقات مرة أخرى بين حماس وسوريا".
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في سياق متصل، أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وزير الخارجية الإيراني الأسبق، کمال خرازي استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال خرازي، خلال لقائه وفدا من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران اليوم الأحد وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إن "تحرير فلسطين والقدس الشريف من تطلعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بذلت جهودا حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب فلسطيني: حماس حريصة على تعزيز علاقتها مع موسكو وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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