بالفيديو... كائنات بحرية تجتاح سواحل لبنان بالآلاف

تجدر الإشارة إلى أنّ جسم القنديل "نوماديكا" يتكوّن من 95 في المائة من الماء وخمسة في المائة من الأنسجة الرقيقة، ويمكن وصفه بأنّه كيس شفاف يشبه المظلة أو الجرس من دون رأس. وثمّة أعضاء في أطراف المظلة التي يصل قطرها إلى 60 سنتمتراً تجعله يحافظ على توازنه. أمّا وزنه فيمكن أن يصل إلى نحو 40 كيلوغراماً، فيما يتمتّع بحركة سريعة. وفي العادة، لا تتوجه القناديل إلى الشواطئ من تلقاء نفسها، بل تدفعها إليها التيارات المائية.
لهذا النوع من القناديل البحرية تأثير خطير على صحة الإنسان في حال تعرضّه للسعه. فقد يشعر بحكة دائمة وبحريق في موضع اللسعة، بالإضافة إلى ألم في العضلات والشعور بالتعب
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