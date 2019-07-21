عاجل.. "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

استأنفت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، ظهر اليوم، رحلاتها إلى القاهرة، بعد توقف دام عدة ساعات، وذلك حسبما أفادت "BBC".

وكان الطيار سامح الحفني رئيس الطيران المدني، كشف عن أسباب وقف كل من "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، و"شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa (لوفتهانزا)" جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

القصة الكاملة لقرار الخطوط البريطانية إيقاف الرحلات الجوية إلى القاهرة

وقال سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إنَّه "في الواقع لا يوجد تفسير رسمي لأسباب هذه الإجراءات حتى الآن، وسيتمّ تحليل أي تفسير عن هاتين الواقعتين، وتوضيحه للرأي العام والرد عليه".

وطمأن رئيس الطيران المدني المواطنين بعدم وجود أي تخوفات أمنية، سواء داخل مطار القاهرة، أو في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنَّ ملامح هذه القرارات ستتضح مع الوقت، لأنَّها حتى الآن غير معلومة، متابعًا "شوية يقولوا أمنية، وشوية يقولوا لأسباب غير معلومة".