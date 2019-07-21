دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن تفاصيل جديدة لمواصفات هاتف Mate X من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

كان من المتوقع أن يكون هذا العام هو عام الهواتف الذكية القابلة للطي، على أن تكون شركة سامسونج هي أول الشركات التي تقدم إصدارها الخاص من هذه الفئة إلى الأسواق مع هاتف Galaxy Fold. ولكن نظرًا إلى بعض المشكلات التي طرأت مع الهاتف، فقد تم تأجيله. وفي الوقت نفسه، قررت شركة هواوي آخذ وقتها لطرح هاتفها القابل للطي Mate X لكي تتجنب حدوث أي مشكلات.

وقد أعتمد هاتف Mate X مؤخرًا عبر وكالة TENAA الصينية، كما قد تم إدراجه في قائمة الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس حيث جاء الهاتف في القوائم برمز TAH-AN00.

كما كشف عن بعض المواصفات المتعلقة بالهاتف بما في ذلك شاشة OLED بحجم 8 إنش ودقة 2480 في 2200 بكسل، مع بطارية بسعة 4400 mAh. وعلاوةً على ذلك، سيصل الهاتف بثلاثة نماذج مختلفة في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ومنها: 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، كما أنه يدعم إضافة بطاقة Nano خارجية لتوسيع السعة التخزينية.

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أما عن قياسات الهاتف ففي حالة عدم طيه ستبلغ قياسات هاتف Mate X حوالي 161.3 × 146.2 × 11 مم مع وزن 287 جرام. من جانب أخر يحتوي الهاتف على إعدادات كاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرة ثانوية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرة أخري بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر ToF.

أيضاً سيتميز Mate X بتقنية الشحن السريع Super Charge الخاصة بهواوي بقدرة 55W. ومن المرجح أن يتم إطلاق هاتف Mate X في وقت قريب جدًا، فقد أشارت بعض التقارير إلى أنه سيتم طرح الهاتف في السوق الروسي بحلول شهر سبتمبر، ولكنه بالتأكيد سيصل إلى الصين قبل ذلك.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن تفاصيل جديدة لمواصفات هاتف Mate X من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.