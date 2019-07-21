دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد إنتهاء سامسونج من إختبارات هاتف Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر خلال الفترة الماضية على إنتهاء سامسونج من إجراء كافة الإختبارات المقررة لتجربة آداء هاتف Galaxy Fold قبل إطلاقه إلى الأسواق، على أن يتم الإعلان عن موعد إطلاق الهاتف قريباً.

لا شك أن هاتف Galaxy Fold هو أحد إصدارات سامسونج التي ترقبها جمهور سامسونج للكثير من الوقت، إلا أن تقرير نشر خلال الفترة الأخيرة أكد على أن العملاق الكوري إنتهت بالفعل من تنفيذ الكثير من الإختبارات للتأكد من كفاءة تصميم وآداء هاتف Galaxy Fold إستعداداً للإعلان عن موعد إطلاقه للمستخدمين.

ويشير التقرير إلى أن سامسونج قد أطلقت وحدات من الهاتف للتجربة على أرض الواقع، نظراً لرصد هاتف Galaxy Fold في صور حية في الهند بالفعل، كما أكد التقرير على أن سامسونج تستعد لإطلاق حملة تسويق الهاتف قريباً.

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أيضاً على خلاف ما جاء في هذا التقرير الأخير نشر تقرير سابق من David Sahula أكد فيه على أن سامسونج لن تطلق هاتف Galaxy Fold للبيع في الأسواق في أي وقت قريب.

لا شك أن الأيام القادمة ستؤكد على صحة أحد هذه التقارير، ففي إطار المنافسة القائمة بين هواوي لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X في الصين خلال شهر سبتمبر تحتاج سامسونج بالتأكيد إلى تحديد موعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold الذي ترقبه المستخدمين للكثير من الوقت.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد إنتهاء سامسونج من إختبارات هاتف Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.