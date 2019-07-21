المندوب اليمنى بالجامعة العربية: مستعدون لمزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير رياض العكبرى، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، عن استعداد المندوبية الدائمة لمزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية الأممية و مع مكتب اتصال الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية؛ الذى أنشئ حديثا بموجب الاتفاق بين المنظمتين، لتنسيق التعاون والعمل المشترك بينهما. جاء ذلك خلال لقائه مع ساسكيا رامنق رئيسة مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية اليوم . Advertisements كما جرى خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة وسبل الاستفادة من البرامج المشتركة في مختلف المجالات بين الجمهورية اليمنية والمنظمات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة. وكانت اليمن قد تسلمت فى يونيو الماضى رئاسة الدورة ١٠٨ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة عام خلفا لموريتانيا، وترأس السفير رياض العكبري المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثامنة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

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