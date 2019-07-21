شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست أقصى جنوبى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال للمعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، أمس، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودى الجنوبى بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على رشاش من نوع RPK، و3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و بندقية من نوع G-3، وجهاز تسديد، و8 قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى مخزنى ذخيرة و552 طلقة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان أن هذه النتائج "تُؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الجزائرى لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة الأراضى الجزائرية".