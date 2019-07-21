شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى يكشف انسحاب قوات التحالف الدولى من "الرطبة" بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية سليم الكربولى، اليوم الأحد، عن انسحاب قوات التحالف الدولى من مدينة الرطبة بالمحافظة غربى البلاد.

وقال الكربولى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "إن رئيس اللجنة الأمنية فى المجلس المحلى لمدينة الرطبة أبلغنا بانسحاب قوات التحالف الدولى والفوج التكتيكى من المدينة بشكل مفاجئ، مطالًبا - فى الوقت نفسه - القوات المسلحة والمسئولين عن الملف الأمنى فى البلاد بسرعة التحرك لإسناد وتعزيز القطاعات الأمنية الموجودة هناك".

وحذر من تعرض المدينة لهجمات إرهابية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن هذه الانسحاب سيؤثر بالسلب على القوات الأمنية داخل الرطبة.