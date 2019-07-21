شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تشكر السعودية على الإفراج عن ناقلتها النفطية هابينس 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إن إيران قالت اليوم الأحد، إنها تثمن جهود السعودية فيى سبيل إعادة سفينة إيرانية كانت قد رست فى ميناء جدة بمايو بسبب مشكلات فنية. وقال موسوي "تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1".

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