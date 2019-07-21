إدلب.. مقتل 6 مدنيين في قصف جوي للنظام السوري وروسيا

إدلب/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين سوريين وأصيب 10 آخرون، جراء قصف مكثف شنته مقاتلات النظام السوري وحليفته روسيا، على أماكن سكنية، في منطقة خفض التصعيد.

وشنّت مقاتلات النظام وروسيا غارات مكثفة، الأحد، على مدن وقرى، خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، في محافظتي إدلب وحماة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوض البيضاء) للأناضول، إن 6 مدنيين قتلوا في قصف على قرية أورم الجوز، بإدلب.

وأشارت المصادر إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل في قصف على مدينة سراقب التابعة لإدلب، وسط قلق من زيادة عدد القتلى جراء القصف المتواصل.

وذكر مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية المسلحة، أن مقاتلات روسية استهدفت مدن: خان شيخون، وسراقب، وكفرزيتا، بالإضافة إلى قرية حيش.

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وقتل الصحفي أنس دياب، الذي كان يعمل كصحفي متعاون مع وكالة الخليج 365، ويشرف على الفعاليات الإعلامية للخوذ البيضاء، في قصف جوي روسي، ظهر الأحد.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، الحمعة الماضية، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

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