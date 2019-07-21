أطباء السودان المعارضة: مقتل مواطن تحت التعذيب جنوبي البلاد‎

الخرطوم/ الاناضول

اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (المعارضة)، الأحد، عن مقتل مواطن تحت التعذيب، في أحد المقرات الأمنية، بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان (جنوب).

جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن حسن شرف الدين، توفي السبت، بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام، وتعرضه للتعذيب في مكاتب الأمن والمخابرات بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وأدانت اللجنة "تلك الممارسات البشعة"، مضيفة أنها "لا زالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل الجهات الأمنية بالسودان، على ما أعلنته اللجنة.

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن "عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353".

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى

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