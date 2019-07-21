“الداخلية الكويتية” تضبط المتطاولين على الذات الإلهية والرسول

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة اليوم، في بیان قیام أجھزتھا الأمنیة المختصة بضبط عدة أشخاص قاموا بالتطاول على الذات الإلھیة والرسول الكریم في مقطع فیدیو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي واتخذت الإجراءات القانونیة ضدھم.

وأكدت الوزارة حرصھا على تطبیق القانون على الجمیع مشددة في الوقت ذات على أنھا لن تتھاون مع أي شخص یقوم بالتطاول على الذات الإلھیة والدین الإسلامي الحنیف.

من جانب آخر نفت الوزارة صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شخصا من جنسیة عربیة یدیر مخفر منطقة الشویخ مؤكدة أن ذلك “عار تماما عن الصحة”.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بیان صحفي أن الشخص المذكور یعمل ممثلا قانونیا لإحدى شركات تأجیر السیارات إذ تتطلب طبیعة عملھ التردد المستمر على المخفر لإنھاء الأعمال الخاصة بالشركة التي یعمل بھا.