“هندية” تنجب طفلة بثلاثة رؤوس

صحيفة الخليج الالكترونية

أثارت امرأة هندية ذهول وحيرة الأطباء، بعد إنجابها لطفلة بثلاثة رؤوس على الرغم من أنها لم تواجه أي مشكلة خلال فترة الحمل قد تنذر باحتمالية تشوه نجلتها.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية عانت السيدة الهندية من آلامٍ شديدة قبيل فترة المخاض الأمر الذي جعل أقاربها يسرعون في نقلها إلى مستشفى في منطقة إيتاه فبولاية أوتار براديش لإتمام الولادة التي أسفرت عن إنجاب طفلة تعاني من نتوءات كبيرة في جمجمتها، وكأنها تمتلك 3 رؤوس.

وبعد خضوع الطفلة للفحص بالرنين المغناطيسي، تبين للأطباء أنها مصابة بعيب خلقي نادر يعرف باسم “القيلة الدماغية” أو “القحف المشقوق”، عادةً ما يصاب به الأجنة عند إغلاق الأنبوب العصبي أثناء النمو الجنيني، بحيث لا يتشكل جزء من الجمجمة بشكل صحيح، ولهذا يكون جزء من أنسجة المخ والهياكل المرتبطة به خارج الجمجمة.