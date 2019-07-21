إمارة_مكة تنشر جداول رحلات #قطار_الحرمين خلال #موسم_الحج

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة مكة عن المواعيد الرسمية لرحلات قطار الحرمين خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

ونشرت الإمارة جدولين بمواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدلله الاقتصادية، مبينة أن الجدول الأول للفترة من 28 يوليو وحتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.

ودعت الإمارة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار الدخول إلىالبوابة الإلكترونية لقطار الحرمين وحجز تذاكرهم عبرها.

من جهتها، قالت إدارة قطار الحرمين إن عدد الرحلات خلال موسم الحج سيرتفع إلى 64 رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية بما يوازي 80 رحلة.

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