ماليزي تجاوز الـ 100 سنة يؤدي فريضة الحج هذا العام

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تجاوز الحاج الماليزي عبد الغفار محمود 101 سنة، وبرغم عمره الطويل إلا أن همته العالية تدفعه لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ.



وصل الحاج عبد الغفار إلى مكة المكرمة برفقة أحد أفراد أسرته، واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل، ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، وأعضاء المكتب.

وعبر الحاج عبد الغفار، الذي ولد عام 1918، وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرمة، وما منّ الله عليه به من كرم بالوصول لأداء مناسك الحج، مقدراً مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.



ومن جانبه، نوه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية فائقة بضيوف الرحمن كافة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معرباً عن اعتزازه بمبادرة “طريق مكة” التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.