إيرانيون "يطلقون النار" على نتنياهو وترامب

وذكرت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم، الأحد، أنه شوهد صور لكل من ترامب ونتنياهو أثناء تدريب عسكري إيراني، حيث استغل الإيرانيون صورهما للتدريب عليهما، عبر إطلاق النار عليهما.

وأفادت القناة العبرية بأنه شوهد الجنود الإيرانيون أثناء التدريب التكتيكي، وهم يقتحمون مقارا، ويفتحون النار على أهداف علقت عليها صور ترامب ونتنياهو فقط، وهو التدريب الإيراني الذي تم تصميمه للاستعداد والتدريب على أي عمليات عسكرية محتملة.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن التدريب الإيراني أقيم الشهر الماضي، وكان المغزى منه التدريب على إطلاق النار في أي ظروف، والاستعداد لأي معركة، وبان التدريب شهد إطلاق نار كثيف ودقيق على مسافات مختلفة، إضافة لتدريب قنص ليلي.