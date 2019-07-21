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طهران - سبوتنيك. وقال خرازي، خلال لقائه وفدا من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران اليوم الأحد وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إن "تحرير فلسطين والقدس الشريف من تطلعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بذلت جهودا حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين".
© REUTERS / Mohammed Salem
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أعلن أمس السبت، أن وفدا من قادة الحركة يزور العاصمة الإيرانية طهران.
وقال هنية، في تصريحات إعلامية أمس السبت، "يزور اليوم وفد قيادي كبير من حماس طهران، ونعرب عن تطلعانا لتحقيق نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة".
وأضاف هنية، الذي كان يتحدث إلى صحفيين أتراك عبر الفيديو أن "قرار خروج حماس من سوريا كان مؤسساتيا ودرس بشكل كامل".
وتابع قائلا "الحركة تحركت مع الجهات السورية في بداية الأزمة للحفاظ على سوريا وأمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران لـ"حماس": مستمرون بدعم القضية الفلسطينية... وتحرير فلسطين والقدس من تطلعاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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