سقوط قذيفة على منطقة سعسع في ريف دمشق ومقتل شخصين

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية: "سقوط قذيفة على سيارة مدنية في منطقة سعسع بريف دمشق ما تسبب باستشهاد سائق السيارة وطفلة كانت قرب مكان سقوط القذيفة إضافة إلى إصابة ٣ نساء".

من جهة ثانية ذكرت الوكالة أن الجهات المختصة في محافظة القنيطرة "عثرت اليوم على أسلحة وذخيرة وأدوية وقواعد أجهزة رصد غربية الصنع وآليات إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة".

وكانت الجهات المختصة السورية عثرت الشهر الماضي على قنابل إسرائيلية وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق والقنيطرة.

وذكرت وكالة "سانا" أن القوات السورية عثرت على الأسلحة والذخائر خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة.