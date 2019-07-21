دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد قائمة جديدة لهواتف HONOR التي ستحصل على تحديث ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت خلال الفترة الماضية قائمة لهواتف HONOR المقرر أن يحصل مستخدميها على تحديث ANDROID Q عند إطلاقه رسمياً، مع توقعات أن تقدم هواوي واجهة EMUI 10 وMagic 3.0 التي ترتكز على نظام تشغيل ANDROID Q في 9 من أغسطس.

تقدم الإصدارات الجديدة من نظام تشغيل الأندوريد تجربة جديدة في كل تحديث للهواتف الذكية، ولا يختلف الحال مع الإصدار القادم من نظام تشغيل ANDROID Q الذي يرغب الكثير من المستخدمين في تجربة مميزاته الجديدة المقدمة من جوجل.

ومع الحظر الذي فرض على هواوي والذي أثر بالتأكيد على علامتها التجارية Honor، إلا أن شركة هواوي تخطط لدفع الإصدار الجديد من واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على الإصدار القادم من نظام ANDROID Q في 9 من أغسطس المقبل، كما أشارت التسريبات أيضاً إلى أن Honor ستطلق واجهة Magic 3.0 التي تركز أيضاً على الإصدار الجديد من الأندوريد.

ولقد ظهرت سابقاً قائمة من هواوي تكشف عن هواتف هواوي وHonor التي سيتم تحديثها إلى نظام ANDROID Q، ومن جديد نشرت قائمة لهواتف أخرى من Honor تحصل لاحقاً أيضاً على التحديث.

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هواتف Honor المقرر تحديثها بنظام ANDROID Q

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20 Lite

Honor V20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 8X

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هواوي ستقدم EMUI 10 لهواتف هواوي و Magic 3.0 لهواتف Honor بتصميم جديد للأيقونات والرموز، كما سيتم إضافة بعض التعديلات للتطبيقات ومنها تطبيق الكاميرة، أيضاً من المتوقع دعم الهواتف بتقنية Turbo التي تعمل على دعم النظام بتحسينات بنسبة 24%، وآداء وإستجابة أسرع بنسبة 44%.

المصدر

هذا الموضوع رصد قائمة جديدة لهواتف HONOR التي ستحصل على تحديث ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.