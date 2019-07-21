وكشف زعيم ميداني في ميليشيا الحشد عن وجود خطة أمنية ستنفذ بعد الانتهاء من عمليات إرادة النصر ما يثير قلق سكان ما يعرف بمناطق حزام بغداد من أن تكون الخطة المزمع تنفيذها تهدف إلى تحويل مناطق شمالي بغداد إلى مناطق مغلقة لتواجد الميليشيا، كما هي عليه منطقة جرف الصخر، التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله منذ سنوات وترفض عودة سكانها إليها بعد تهجيرهم قسراً.
وكانت القوات العراقية أعلنت الأسبوع الماضي، بدء العملية الأمنية بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولاً إلى الحدود السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من عملية للحشد الشعبي في "حزام بغداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.