الأسد لـ بوتين: روسيا دولة عظمى تحترم إرادة الشعوب

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أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، في برقية أرسلها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فائق الاعتزاز والفخر بالصداقة التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين السوري والروسي، مؤكدا حرص الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا، على المضي قدما في تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن الرئاسة الروسية.

وأضاف الأسد: "في سوريا كنا وسنبقى دائما مطمئنين للعلاقات مع روسيا الاتحادية، لأنها تستند لأسس قوية من الثقة والاحترام المتبادلين، ولأن روسيا أثبتت عبر التاريخ أنها دولة عظمى بما يعنيه ذلك، من احترام للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام إرادة الشعوب وإرساء أسس الأمن والاستقرار في شتى أنحاء العالم".

وتابع الرئيس السوري: "الشعب السوري إذ يقدر عاليا بسالة وجرأة الأبطال الروس الذين ساهموا وبكل فعالية في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية، فإنّه يثمن وقوف روسيا إلى جانب سوريا في المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها وقرارها المستقل".

بوتين يهنئ الأسد بـ75 عاما على العلاقات الدبلوماسية: سنقضي على الإرهاب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبق وأرسل برقية للرئيس السوري بشار الأسد، هنأه فيها بالذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.