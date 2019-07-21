شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالجيش الليبى: ماضون فى حربنا ضد المليشيات المسلحة ولن نستجيب لأى هدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية خالد المحجوب أن قواته ماضية قدما فى معركتها ضد المليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس.

وقال المحجوب ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إن "هدف القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميلشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب الأمن فى البلاد".

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ونفى المحجوب موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات "الوفاق" إلى توقيع هدنة بواساطة أممية، مشددا على أن الجيش لن يسمح للمليشيات المسلحة أن تبقى بأى شكل من الاشكال فى البلاد.

ويسعى الجيش الليبى - من خلال عملية (طوفان الكرامة) التى أعلن عنها القائد المشير خليفة حفتر عن انطلاقها فى طرابلس - إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.