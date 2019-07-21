الجيش الليبي يتمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى ضواحى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دفاعات القوات المسلحة الليبية من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات بمحور عين زارة فى ضواحى طرابلس.
وأسقطت قوات الجيش الليبي من إسقاط ما يقرب من ثمانية طائرات تركية مسيرة منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة.
وتمكنت طائرات الجيش الليبى من تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتقية الدولي.
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