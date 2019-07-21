شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: إيران تنشر الإرهاب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الأريانى، إن النظام الإيرانى تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح الأريانى، أن الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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وطالب وزير الإعلام اليمنى، المجتمع الدولى، بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيرانى ونزع مخالبه فى المنطقة، ابتداءً من ميليشيات الحوثى، وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية، والذى يمس مصالح العالم برمته.

وأكد أن اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة، وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوى بنيران وإرهاب هذا النظام المارق.

وأشار إلى التحذيرات التي أطلقها الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية فى العام 2013 من الدور الإيرانى المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه تصدير الثورة الخمينية.