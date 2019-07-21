ناشطون حضارم يكشفون سبب فشل الإخوان في حضرموت وسبل استئصاله من المناطق الشمالية

لا يزال حزب الإصلاح الشيطاني "الإخوان المسلمين" في اليمن يواصل نهج مليشيات الحوثي الإيرانية، وينفذ مخططات نظام طهران محافظة تعز شمالي البلاد، باسناد من أجندات تابعة لمليشيا الإنقلاب.

وكشف خبراء ومهتمون للشأن اليمني، أن حزب الإصلاح لا يختلف كثيرا عن جماعة الحوثي الإيرانية، حيث أثبتت تقارير سابقة تابعها مراسل "اليمن العربي" أن دولة قطر تمول بملايين الريالات والدولارات هذا الحزب الخبيث.

وتشير تقارير سابقة الى تمكن الجهات الأمنية في حضرموت، من ضبط عنصر إخواني يحمل حقائب تمتلئ بالنقود الأجنبية كانت في طريقها لتمويل حركات ارهابية خارج المحافظة سيتم تنفيذها من قبل الإخوان المسلمين في اليمن.

علاوة على ذلك، يستغل الإصلاح حالة الانفلات الأمني في المحافظات الشمالية، لا سيما الخاضعة منها للسيطرة الحوثية في بث سمومه ونشر الفكر المتطرف لدى الشباب بما يخدمهم ويخدم الإنقلابيين على وجه الخصوص.

ويؤكد ناشطون في حضرموت، أن حزب الإصلاح ليس وليد اليوم وله تحركات كبيرة في حضرموت منذ عقود كبيرة، لكن مستوى الأمن الجيد الذي تتمتع به المحافظة وتكاتف المواطنين، حال دون أي تدخلات سياسية تذكر في المحافظة.. مشيرين أن الوضع الذي تعيشه المناطق الشمالية ساعد الجماعات الطائفية في استغلاله للنمو والترابي.

ويضيف الناشطون أن من أولويات بتر الذراع الإخوانية في اليمن، يجب أن يكون من خلال رضع حد حازم للألاعيب التي تنتجها الدوحة، ومبدأ راسخ من أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي وعدم الإنصياع خلف الإغراءات المالية والتهديدات التي يستحق التضحية في سبيل عدم الإنزلاق فيها.

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