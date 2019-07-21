بارزاني: إقليم الشمال ملاذ دائم للأمن والاستقرار



أربيل (لعراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365

أعرب رئيس حكومة اقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن شكره لقوات الآسايش (قوات أمن الإقليم) ومكافحة الارهاب والأجهزة الامنية الأخرى لسرعتها في القبض على منفذ العمل الإرهابي داخل مطعم بأربيل، ومساعده.



وقال بارزاني في رسالة لهأ اطلعت عليه الخليج 365، "أتوجه بخالص الشكر والثناء لقوات الآسايش ومكافحة الارهاب والأجهزة الامنية الأخرى، لسرعتها الفائقة في القبض على منفذ العمل الإرهابي داخل مطعم بأربيل، ومساعده".



وتابع أن "هذا النجاح جاء نتيجة حرص تلك القوات وسهرها على أمن الإقليم واستقراره، كما اتقدم بالشكر لمواطني الإقليم الذين لطالما ساندوا المؤسسات الامنية وتعاونوا معها".



ونوه أن "الإقليم وبجهود أولئك المخلصين من أبنائه وبتعاون مواطنينا، سيظل ملاذاً دائماً للأمن والاستقرار".



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وفي ذات الشأن، أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أن قوات الآسايش ومكافحة الإرهاب تواصل عملها الجاد والدؤوب في سبيل ضمان أمن الإقليم، مشيراً إلى التعامل مع الارهابيين على خلفية هجوم أربيل وفقاً للقانون.

وقال بارزاني في بيان وصلت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت قوات الآسايش ومكافحة الإرهاب في الإقليم بنجاح، من اعتقال الفاعل الرئيس للعمل الإرهابي الذي نُفذ في 17 تموز 2019 بإطلاق النار في أحد مطاعم أربيل ومعاونه، ومن دواعي الأسف والحزن أن دبلوماسياً تركيا ومواطنَين من الإقليم فقدوا حياتهم إثر الحادث الإرهابي".

وبيّن بارزاني، أن "المكسب الناجح لقوات الآسايش ومكافحة الإرهاب يكمن في أنها استطاعت على الدوام إفشال مساعي الإرهابيين وعدم السماح لهم بالإضرار بشعب كردستان وضيوفه".

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