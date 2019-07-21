لندن/ الخليج 365
أعربت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، عن التزامها بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة.
وقال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، في تصريح صحفي، "أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع، وعلينا تهدئة الموقف"، بحسب قناة "سكاي نيوز" المحلية.
وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على إيران، قال الوزير البريطاني "نبحث سلسلة من الخيارات"، دون أن يحدد طبيعة الخيارات.
وتابع قائلاً "علينا أولا إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط".
وأوضح إلوود أن "هناك قلق الاختلاف في الرأي بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران".
ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.
وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع البريطانية: ملتزمون بوجود عسكري في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.