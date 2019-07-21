الدفاع البريطانية: ملتزمون بوجود عسكري في الشرق الأوسط

لندن/ الخليج 365

أعربت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، عن التزامها بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة.

وقال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، في تصريح صحفي، "أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع، وعلينا تهدئة الموقف"، بحسب قناة "سكاي نيوز" المحلية.

وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على إيران، قال الوزير البريطاني "نبحث سلسلة من الخيارات"، دون أن يحدد طبيعة الخيارات.

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وتابع قائلاً "علينا أولا إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط".

وأوضح إلوود أن "هناك قلق الاختلاف في الرأي بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران".

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.

وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.

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