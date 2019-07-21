سلطنة عمان تحث إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية

مسقط/ الخليج 365-
حثت سلطنة عُمان، الأحد، إيران على السماح بمغادرة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
ونقل تلفزيون عُمان عن مصدر مسؤول بالخارجية إن "السلطنة تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطول الفصل الملاحية وعدم تعريض المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".
وأضاف: "السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في المياه الإقليمية
ودعت مسقط إلى إطلاق سراح السفينة، مطالبة بريطانيا وإيران بحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية
وسلطنة عُمان إحدى دول الخليج التي تجمعها علاقات جيدة مع طهران رغم التوتر الخليجي الإيراني.
ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.
وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.
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