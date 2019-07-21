المرور: هذه خطوات إسقاط لوحات السيارات القديمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن مجموعة خطوات يجب توافرها لإسقاط لوحات السيارة القديمة من سجلات المالك،
وأوضحت المرور أن أولى الخطوات هي تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ومن ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحال التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات.
جاء ذلك رداً على استفسار ورد من مواطن تساءل فيه قائلاً: “عندي سيارتان واحدة موديل ٩٤ والثانية موديل ٨٣ وأرغب بتقسيط لوحاتهما ما هي الإجراءات المطلوبة علماً أن كلا السيارتين منتهية الاستمارة منذ ما يقارب ١٠ سنوات”.
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