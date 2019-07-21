حادِث مروري ينهي حياة طفلة كويتية ويصيب أفراد عائلتها على طريق أم رقيبة بالمملكة

صحيفة الخليج الالكترونية توفيت طفلة كويتية وأصيب بقية أفراد أسرتها نتيجة تعرضهم لحادِث مروري على طريق أم رقيبة، وذلك خلال توجههم لزيارة أقاربهم في المملكة. وقالت مصادر إن الجهات المعنية باشرت موقع الحادِث حيث جرى نقل والد الطفلة ووالدتها وبقية أشقاءها المصابين إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية. وأوضحت أن هناك تنسيق بين الجهات الأمنية بالمملكة والكويت لتسلم جثّة الطفلة المتوفاة وإعادة المصابين إلى الكويت، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للمعرفة أسباب وملابسات الحادِث.

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